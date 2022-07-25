Доля ноутбуков, ввезенных в РФ с клавиатурой без кириллицы, достигнет 10%

Доля ноутбуков в РФ без русскоязычной раскладки к концу года может достичь 10% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доля ноутбуков, ввезенных в Россию с клавиатурой без русскоязычной раскладки, к концу 2022 года достигнет 10%. Об этом сообщает "Коммерсант".

Подобная продукция поступает на российский рынок из Китая и западных стран. В последнем случает речь идет о параллельном импорте продукции компаний, которые ушли с российского рынка.

В Минпромторге предложили решить проблему нанесением кириллицы в качестве гравировки ретейлерами в России, однако эксперты полагают, что это создаст дополнительные проблемы, так как для этого придется вскрывать упаковку.

"Это большой минус для продаж: клиенты не готовы покупать товар со вскрытой коробкой", - уточнил исполнительный директор diHouse Андрей Тарасов.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт товаров в страну. Документ был инициирован правительством РФ.

Согласно закону, кабинет министров наделяется правом определять товары, к которым могут не применяться отдельные положения о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в этих товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары маркированы.