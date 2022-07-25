Площадь лесных пожаров в России увеличилась за сутки более чем на 10% Фото: Иван Макеев

Площадь лесных пожаров в России выросла за сутки более чем на 10%, сообщает «Авиалесохрана».

«За прошедшие сутки 24 июля в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 33 лесных пожара на площади, пройденной огнем 465 га. На 00:00 мск 25 июля на территории Российской Федерации действовало 102 лесных пожара на площади, пройденной огнем 36 870 га», – сказано на сайте государственного предприятия.

Наиболее масштабные пожары в Хабаровском крае (10 829 га) и Якутии (9 904 га). Кроме того, значительный охват лесными пожарами зафиксирован в Республике Коми (4 746 га), Ханты-Мансийском автономном округе (3 400 га) и Магаданской области (2 534 га). Пожары площадью менее 1 тысячи га бушуют в Камчатском и Красноярском краях, Чукотском автономном округе, Иркутской, Амурской, Свердловской областях и Республике Тыва.

В тушении пожаров задействованы 2 551 человек, 136 единиц техники, 82 воздушных судна на мониторинге и 34 на тушении. Режим чрезвычайной ситуации введен в семи регионах России.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Хабаровском крае и Республике Саха в связи с лесными пожарами ввели режим ЧС.