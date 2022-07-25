Глава офиса Зеленского сообщил о прибытии польских танков на Украину

Танк PT-91 Twardy Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польские боевые танки PT-91 Twardy прибыли на Украину. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава офиса президента Незалежной Андрей Ермак в понедельник, 25 июля 2022 года.

"PT-91 Twardy от Польши уже на Украине", - написал Ермак, поблагодарив за это "друзей".

Как ранее писал сайт kp.ru, Андрей Ермак сообщил о планах Киева изменить ход спецоперации до зимы. По словам Ермака, сейчас многое зависит от обучения украинских солдат. Он также пообещал "много сюрпризов".

Напомним, глава офиса Владимира Зеленского также рассказал, что конгрессмены Соединенных Штатов планируют передать Киеву до 30 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и семейства MLRS. По словам чиновника, также планируется поставка боеприпасов к американскому РСЗО.