Китай прокомментировал предложение Конгресса США объявить Россию «спонсором терроризма» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенным Штатам нужно создавать благоприятные условия для переговоров России и Украины, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Чжао Лицзянь, комментируя предложение Конгресса США объявить РФ «спонсором терроризма».

«США должны создавать позитивные условия для переговоров России и Украины, а также прикладывать больше усилий, способствующих политическому урегулированию», – сказал он на брифинге.

Как отметил дипломат, Пекин всегда считал, что диалог и переговоры являются единственным способом разрешения конфликта на Украине.

Напомним, в политических кругах Соединенных Штатов вновь зазвучали призывы признать Россию спонсором терроризма. На этот раз отличилась спикер палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси. Как пишет издание Politico, она пригрозила госсекретарю США Энтони Блинкену, что если Госдеп не признает Москву спонсором терроризма, то это сделает Конгресс.

Как писал сайт kp.ru, Кремль оценивает последствия признания России спонсором терроризма очень негативно.