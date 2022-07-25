Глава Амурской области Василий Орлов: «Ярмарки выходного дня - хорошая антикризисная мера»

Ярмарки выходного дня – отличный способ купить свежие продукты по доступным ценам. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Амурские фермеры могут продавать свою продукцию на самых выгодных условиях. По поручению губернатора Василия Орлова в регионе организована сеть сельскохозяйственных ярмарок, на которых действуют льготные условия реализации фермерских продуктов. В трех муниципалитетах региона – Благовещенске, Свободном и Архаринском районе стоимость торговых мест для сельхозпроизводителей варьируется от 100 до 400 рублей в день. В остальных районах Приамурья плата с фермеров за торговые места не взимается.

- Ярмарки выходного дня должны работать во всех районах. Это хорошая антикризисная мера: фермеры могут на льготных условиях продавать свою продукцию, а люди с невысокими доходами получают возможность купить качественную и свежую продукцию по доступным ценам, - подчеркнул глава региона Василий Орлов в ходе заседания областного антикризисного штаба.

Сельскохозяйственные ярмарки уже проходят в семи муниципальных образованиях области. Всего планируется, что они появятся в 18 районах Приамурья. С начала 2022 года до середины июля амурские ярмарки посетили более 215 тысяч покупателей. Аграрии продали около 460 тонн сельхозпродукции, в том числе 83 тонны картофеля, 86 тонн овощей, 207 тонн мяса и 35 тонн молочной продукции. Также на ярмарках весной продавали семена, рассаду, саженцы.