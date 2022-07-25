Синдзо Абэ Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин не планирует лететь в Японию на похороны бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«У Путина нет в планах посещения Японии, участия в похоронах. Уровень участия будет определен дополнительно. Путин не едет», – сказал пресс-секретарь главы государства журналистам.

Как писал сайт Kp.ru, 8 июля 2022 на Абэ было совершено покушение. В политика несколько раз выстрелили, когда он выступал в городе Нара. Преступник был задержан. Им оказался бывший военнослужащий морских Сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами. Задержанный объяснил, что был недоволен политикой Абэ и планировал его убить.

Похороны экс-премьера Японии пройдут 12 июля в городе Симоносеки.

Напомним, Синдзо Абэ был премьер-министром Японии дважды: с 2006 по 2007 годы и 2012-2020 годах.