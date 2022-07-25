Власти Украины планируют ввести наказание за участие в референдуме о вхождении в Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Украины рассматривают возможность введения уголовной ответственности за участие в референдуме о вхождении в состав России, сообщил журналистам замминистра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Анатолий Стельмах. Ранее в пресс-службе администрации Херсонской области сообщили, что в регионе формируется избирательная комиссия для проведения выборов и референдума по вопросу присоединения к РФ.

"Предусматривается уголовная ответственность за участие в незаконном референдуме. Это только обсуждается", - уточнил Стельмах в эфире всеукраинского телемарафона.

Напомним, в ходе спецоперации российские военные установили контроль над Херсонской областью и приазовской частью Запорожской области.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 июля 2022 года можно прочитать здесь.