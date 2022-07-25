Новосибирский депутат Хельга Пирогова улетела из России Фото: кадр из видео

Депутат городского совета Новосибирска Хельга Пирогова покинула Россию после возбуждения в ее отношении уголовного дела о распространении заведомо ложной информации о российской армии. Как рассказала депутат новосибирского горсовета Светлана Каверзина, Пирогова улетела в Грузию.

«Она не в стране – она в Грузии», – сообщила Каверзина в беседе с ТАСС.

В тоже время адвокат Пироговой Егор Солунин рассказал, что у него информации об отъезде свой подзащитной.

Как писал сайт kp.ru, ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову незамедлительно возбудить уголовное дело по результатам проверки, организованной по факту высказываний депутата совета депутатов Новосибирска Хельги Пироговой.