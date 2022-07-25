В Кремле сохраняются особые меры безопасности по коронавирусу

Владимир Путин Фото: REUTERS

Особые меры безопасности в администрации президента России Владимира Путина, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции, сохраняются до сих пор. Об этом сообщают журналисты кремлевского пула РИА Новости в своем телеграм-канале.

"В администрации президента РФ сохраняются особые меры безопасности от ковида, - говорится в тексте поста. - Планируется продолжать такую практику и дальше".

Как ранее писал сайт kp.ru, в июне 2022 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что антикоронавирусные меры в отношении российского лидера продолжают действовать. Сейчас коронавирусная обстановка не такая острая, поэтому медики не так пристально следят за иммунитетом Путина к коронавирусу, добавил Песков.

Напомним, формат Прямой линии с Владимиром Путиным в 2022 году пока не определен. По словам Дмитрия Пескова, ключевое влияние на окончательное решение в этом вопросе окажут рекомендации Роспотребнадзора, которые будут основаны, в том числе, на ситуации с коронавирусом.