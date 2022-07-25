Песков заявил, что Россия не заинтересована в прекращении экспорта газа в Европу Фото: REUTERS

Россия не заинтересована в полном прекращении поставок газа в Европу, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Россия не заинтересована в этом. Россия является ответственным поставщиком газа, и кто бы что бы ни говорил в Еврокомиссии, в европейских столицах, в США, Россия была, есть и остается страной, которая во многом гарантирует энергетическую безопасность Европы», – сказал пресс-секретарь главы государства.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала готовиться к прекращению поставок газа из России. Плохая подготовка к остановке импорта газа может привести к падению производства в Европе на 0,9-1,5%, отметила она.

Как писал сайт kp.ru, Европейский союз принял решение готовиться впервые провести зиму без российского газа. Странам ЕС этой и следующей зимой необходимо продлить работу своих атомных и угольных электростанций для того, чтобы обойтись без голубого топлива из России, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.