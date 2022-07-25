Фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» посетили более 25 тысяч жителей и гостей Алтайского края

Шукшинский фестиваль завершился. Напомним, в этом году «Шукшинские дни на Алтае» прошли с 19 по 23 июля. В рамках фестиваля, который провели в масштабном формате, прошли встречи с писателями, кинематографистами и кинопоказы Всероссийского Шукшинского кинофестиваля, музейные проекты, фестивали и выставки народного творчества.

«Люди благодарят, им нравится. И гости наши, на мой взгляд, довольны, - сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. - Все, что было запланировано, сделано на высоком, достойном уровне. Планку эту надо держать. Несмотря на то что у нас получился трехлетний перерыв, отношение к тому полноценному фестивалю, который мы в 2019 году провели, в этом году мы позиции вернули».

В этом году в писательскую делегацию вошли литераторы из Москвы, Владивостока, Санкт-Петербурга, Архангельска и Славяносербского района Луганской Народной Республики. Творческие встречи с писателями прошли в 10 населенных пунктах края: Барнауле, Бийске, Новоалтайске, Павловске, Ребрихе, Буланихе, Алтайском, Калманке, Смоленском и Сростках. Кроме этого, гости фестиваля приняли участие в круглом столе «Читающая страна? Разговор о современной литературе: имена, проблемы, тенденции», посвященном 75-летию журнала «Алтай». Литературные мероприятия фестиваля посетили более 1 тысячи человек.

XXIV Всероссийский Шукшинский кинофестиваль традиционно вызвал большой интерес у жителей и гостей региона. После двухлетнего перерыва в Барнауле вновь состоялись торжественное открытие кинофестиваля с проходом гостей по красной дорожке, конкурсные показы фильмов полнометражного и короткометражного кино в кинотеатрах и на открытых площадках, творческие встречи с почетными гостями и церемония закрытия кинофестиваля на горе Пикет. В этом году было увеличено число кинопрограмм и кинопоказов, наряду с программами полного и короткого метра были представлены две спецпрограммы - ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского и спецпрограмма фильмов Натальи Бондарчук. Кинопоказы конкурсной и внеконкурсных программ прошли в Барнауле, Бийске, Сростках, Алтайском, Камне-на-Оби, Алейске, на них побывало более 6,5 тысячи человек.

«Отдельной проработки требует непростая и новая для нас тема по созданию кинокомиссии в регионе, - отметила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. - В целом эта система помогает создателям фильмов работать на территории регионов. Такие кинокомиссии уже созданы на территории 32 регионов России. И в связи с тем, что зарубежное кинопроизводство сейчас практически не представляется на российском кинорынке, задача на уровне страны и регионов - в ближайшие годы развивать отечественное кинопроизводство».

Добавим, что закрытие XXIV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля состоялось 23 июля на горе Пикет в Сростках. Порядка 10 тысяч человек побывали на церемонии закрытия.