Сбербанк снизил ставки по вкладам

Доходность по трем вкладам Сбербанка снижена Фото: Олег ЗОЛОТО

Сбербанк понизил ставки по нескольким вкладам для населения на один процентный пункт. Об этом сообщается на сайте кредитной организации в понедельник, 25 июля 2022 года.

В частности, доходность по продуктам "Сбер Вклад" и "СберВкладПрайм" понижена до 7%, а по вкладу "Промо. Управляй" – до 5,02%.

Условия остальных вкладов остались прежними.

Как ранее писал сайт kp.ru, Евросоюз включил в седьмой пакет санкций против РФ Сбербанк, фонд "Русский мир", Фонд поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, мэра Москвы Сергея Собянина.

В Сбербанке заверили, что новые санкционные ограничения со стороны Европейского союза не окажут влияния на работу банка внутри России. Кредитная организация работает в штатном режиме с учетом уже введенных ранее ограничений.