Песков рассказал, когда установят турбину для “Северного потока”

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возвращаемую России турбину для "Северного потока" установят после завершения всех формальностей технологического процесса, прокачка по ней пойдет в том объеме, который возможен технологически,рассказал журналистам сегодня, 25 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

“Конечно, турбина будет установлена. Там мы знаем, что у нас есть еще неполадки с другими агрегатами, о чем тоже в компании Siemens хорошо знают. Но естественно, турбина будет установлена после завершения всех формальностей технологического процесса. И пойдет прокачка в том объеме, который возможен технологически", - уточнил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Канада приняла решение о возвращении турбины для газопровода “Северный поток”.

Также ранее в компании Siemens заявили, что турбина для “Северного потока - 1” задержана из-за санкций Канады. О случившемся были проинформированы правительства Канады и Германии.