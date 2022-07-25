Названы самые популярные российские телеканалы

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Телеканал "Россия 1" признали наиболее рейтинговым каналом РФ в первые шесть месяцев 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования компании Mediascope.

В материалах Mediascope отмечается, что второе место в рейтинге самых популярных телеканалов РФ занимает Первый канал. При этом по доле аудитории «Россия 1» опередила Первый канал сразу на 5% (у «России» этот показатель составлен 15%, а у Первого — 10%). По рейтингу отставание у Первого не столь значительное — у «России 1» этот показатель составляет 2,2%, а у его ближайшего конкурента — 1,4%.

На третьем месте находится НТВ, на четвертом — Пятый канал, а на пятом — РЕН ТВ. Согласно информации Mediascope, также в топ-10 самых популярных телеканалов РФ заняли: СТС, "Домашний", "ТВ Центр", "Россия 24" и ТНТ.

Рейтинг телеканала — это среднее количество зрителей канала, выраженное в процентах от населения РФ. Доля аудитории — это среднее количество смотревших канал, выраженное в процентах от телеаудитории в момент показа.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что самым популярным сериалом в РФ стали «Сваты», седьмой сезон которых вышел в конце декабря 2021 года. Семь из десяти наиболее популярных проектов в этом жанре принадлежат телеканалу «Россия 1».