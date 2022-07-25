Песков рассказал, какие меры принимаются в Кремле, чтобы Путин не простыл

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, как в Кремле справляются с жарой, которая пришла в Москву.

"Регулируем более внимательно кондиционеры в помещениях и избегаем сквозняков", - пояснил Песков, отвечая на вопрос представителей СМИ о том, какие меры принимаются для того, чтобы "президент не простыл”.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия не заинтересована в прекращении экспорта газа в Европу. Российская Федерация во многом гарантирует энергетическую безопасность Европы, отметил пресс-секретарь главы государства.

Также ранее пресс-секретарь российского лидера рассказал, что в 2022 году запланирована прямая линия с российским лидером Владимиром Путиным, но точная дата мероприятия пока не определена. Пока дат нет, но ведется предварительная подготовка, уточнил представитель Кремля.