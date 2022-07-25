Российские войска уничтожили украинский радиолокатор наведения С-300 в ДНР

Российские войска уничтожили украинский радиолокатор С-300 Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Вооруженные силы России уничтожили радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в Донецкой народной республике. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге в понедельник, 25 июля 2022 года.

Радиолокатор наведения ЗРК С-300 находился в районе населенного пункта Некременное.

Кроме того, удары нанесены по складам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Артемовск (ДНР), Любимовка (Днепропетровская область) и Степной (Запорожская область).

Как ранее писал сайт kp.ru, силы Луганской и Донецкой народных республик при поддержке российских войск начали зачистку Углегорской теплоэлектростанции.

Напомним, Федеральная служба безопасности России пресекла угон российских боевых самолетов, организованный военной разведкой Украины. Украинские разведчики пытались подкупить летчиков, чтобы они перегнали воздушные суда на украинские аэродромы. По данным силовиков, операцию курировали спецслужбы стран НАТО.