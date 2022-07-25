Песков считает, что заявления Шольца о ненадежности России как поставщика контрастируют с реальностью

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заявления канцлера Германии Олафа Шольца по поводу якобы ненадежности России как поставщика газа контрастируют с реальностью и историей поставок, страна всегда выполняет обязательства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эти заявления - они абсолютно контрастируют с реальностью и с историей, с историей поставок. Даже в самое трудное время российская сторона продолжала выполнять взятые на себя обязательства, то, что сейчас произошло сокращение объемов поставки, - это, опять же, связано с теми незаконными ограничениями, которые ввела сама Европа, в частности, Германия", - заявил Песков журналистам.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия не заинтересована в прекращении экспорта газа в Европу. Российская Федерация во многом гарантирует энергетическую безопасность Европы, отметил пресс-секретарь главы государства.

Также ранее Песков рассказал, что в 2022 году запланирована прямая линия с российским лидером Владимиром Путиным, но точная дата мероприятия пока не определена. Пока дат нет, но ведется предварительная подготовка, уточнил представитель Кремля.