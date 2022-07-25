МИД КНР обвинил Пентагон в искажении фактов о «растущей агрессии Китая» в Азии Фото: REUTERS

Министерство обороны Соединенных Штатов искажает факты о якобы «растущей агрессии Китая» в Азии, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Подобные заявления американской стороны полностью искажают факты, в них белое называется черным. Некоторые в США все время твердят про «китайскую угрозу». На самом деле они ищут благовидный предлог для военной экспансии Соединенных Штатов», – сказал дипломат на брифинге.

Как отметил представитель китайского МИД, Пентагон привержен «предрассудкам времен холодной войны». Лицзянь заявил, что Вашингтон рассматривает все остальные страны только в качестве жертв. В этой связи он напомнил, что самый большой военный бюджет именно у США.

Как писал сайт Kp.ru, представитель МИД Китая заявил, что Соединенным Штатам нужно создавать благоприятные условия для переговоров России и Украины.