В России каждый четвертый арендодатель запрещает квартирантам держать животных Фото: Shutterstock

В России главным условием для квартирантов при аренде квартиры оказались регулярные проверки жилья владельцем (40%). К такому выводу по результатам опроса пришли эксперты Росгосстраха и Банка Открытие. Исследование проводилось среди совершеннолетних россиян со всей страны.

Также выяснилось, что 7% арендодателей уверены, что могут приходить с проверкой без предупреждения, пишет Газета.Ru.

Еще один запрет связан с домашними питомцами – против животных каждый четвертый собственник жилья. Кроме того, четверть арендодателей не согласны ни на какие изменения в своих квартирах: 16% запрещают ремонт, а 9% участников опроса - замену мебели.

Что касается стоимости аренды жилья, то, как накануне сообщал телеканал 360, снять квартиру в Москве стало дешевле примерно на 10%. Сильнее всего подешевела аренда однокомнатных квартир. Цены на них упали на 13%. По итогам июня средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве составила 39,2 тысячи рублей.

Кстати, что касается ситуации в мире, то, например, в Польше граждане республики и вовсе отказываются сдавать свое жилье. Правда, касается это исключительно украинских беженцев, прибывших в страну, пишет ФАН. Переселенцы отмечают, что квартиры удается снять лишь тем, кто имеет знакомых среди поляков. Они просят за беженцев, договариваясь с арендодателями.