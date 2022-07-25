В России разработали замену американской электронике для лайнеров Superjet и МС-21

В России разработали электронные компоненты для связного оборудования самолетов Superjet и МС-21 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания "Росэлектроника" (входит в Ростех) разработала электронные компоненты для связного оборудования самолетов Superjet и МС-21, которые позволят заменить аналогичные изделия американских производителей Jennings Technology и Kilovac. Об этом сообщается на сайте "Росэлектроники".

Речь идет о вакуумных высокочастотных выключателях в составе бортовой аппаратуры радиосвязи.

"Изделия успешно прошли испытания в составе бортовой аппаратуры связи и могут быть использованы в гражданской авиации", - уточнили в холдинге.

Генеральный директор НИИЭМП (входит в "Росэлектронику") Вячеслав Зуев рассказал, что предприятие планирует выпускать до 1,5 тысячи таких устройств ежегодно.

Как ранее писал сайт kp.ru, доля российских самолетов в стране к 2030 году должна вырасти до 81%. Такие параметры содержатся в комплексной программе развития авиатранспортной отрасли, которую утвердило правительство.

Так, к 2030 году российским перевозчикам планируется поставить более 1 тысячи самолетов. Среди них более 140 бортов SSJ New (импортозамещенная версия «Суперджета»), 270 самолетов МС-21-310, по 70 машин Ил-114-300 и Ту-214. Также предусматриваются поставки малоразмерных самолетов: ТВРС-44 «Ладога», Л-410 и «Байкал» (ЛМС-901).