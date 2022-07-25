Зеленский уволил первого замсекретаря СНБО Украины Демченко

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский уволил Руслана Демченко с поста первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины.

"Уволить Демченко Руслана Михайловича с поста первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте указа Зеленского на интернет-портале его офиса. Указ был подписан в сегодня, 25 июля 2022 года. Причины данного решения не называются.

Ранее Зеленский уволил главу СБУ Харьковской области за провал обороны города. По словам украинского лидера, он "не работал на защиту города с первых дней", а "думал только о себе лично".

Также ранее Зеленский заявил, что уволил генпрокурора Ирину Венедиктову и отстранил от исполнения обязанностей главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников ведомств. По его словам, на Украине начато 651 уголовное производство по статьям о государственной измене и коллаборационистской деятельности работников правоохранительных органов, части из которых уже предъявлено обвинение.