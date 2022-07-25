Власти Казахстана разрешили банкам вывоз наличных рублей из страны

Казахстан временно отменил лимит на вывоз наличных рублей из страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Казахстана приняло решение разрешить национальным банкам вывоз наличных рублей из страны. Об этом говорится в постановлении казахского кабинета министров.

"Разрешить банкам второго уровня Республики Казахстан до 31 августа 2022 года вывоз из Республики Казахстан наличных российских рублей в пределах накопленного объема в кассах данных банков второго уровня на 23.59 часов 1 июля 2022 года", - говорится в документе.

Решение аргументировано слишком большим объемом российской наличности в республике, который образовался после введения запрета на вывоз наличной иностранный валюты стоимостью свыше 10 тысяч долларов в марте 2022 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Казахстан не принимал никаких решений по присоединению к санкционным ограничениям в отношении России, а остается дружественной страной.

Представитель Кремля отметил, что правительства двух стран "находятся в постоянном контакте", напомнив, что накануне на "Иннопроме" были межправительственные российско-казахстанские переговоры.

По словам Пескова, на сегодняшний день можно увидеть, как "декларируется абсолютное намерение и дальше расширять наше взаимодействие, вместе реагировать не те вызовы, которые приходят из-за рубежа, и минимизировать последствия этих недружественных действий".