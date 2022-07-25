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Экономика25 июля 2022 10:48

Власти Казахстана разрешили банкам вывоз наличных рублей из страны

Решение аргументировано слишком большим объемом российской валюты
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Казахстан временно отменил лимит на вывоз наличных рублей из страны

Казахстан временно отменил лимит на вывоз наличных рублей из страны

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Казахстана приняло решение разрешить национальным банкам вывоз наличных рублей из страны. Об этом говорится в постановлении казахского кабинета министров.

"Разрешить банкам второго уровня Республики Казахстан до 31 августа 2022 года вывоз из Республики Казахстан наличных российских рублей в пределах накопленного объема в кассах данных банков второго уровня на 23.59 часов 1 июля 2022 года", - говорится в документе.

Решение аргументировано слишком большим объемом российской наличности в республике, который образовался после введения запрета на вывоз наличной иностранный валюты стоимостью свыше 10 тысяч долларов в марте 2022 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Казахстан не принимал никаких решений по присоединению к санкционным ограничениям в отношении России, а остается дружественной страной.

Представитель Кремля отметил, что правительства двух стран "находятся в постоянном контакте", напомнив, что накануне на "Иннопроме" были межправительственные российско-казахстанские переговоры.

По словам Пескова, на сегодняшний день можно увидеть, как "декларируется абсолютное намерение и дальше расширять наше взаимодействие, вместе реагировать не те вызовы, которые приходят из-за рубежа, и минимизировать последствия этих недружественных действий".