Здание Киевского вокзала в Москве. Фото: Иван МАКЕЕВ

Депутат Госдумы, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов считает, что расположенный в Москве Киевский вокзал необходимо переименовать в Одесский или Кишиневский.

«Если хочется переименовать, то давайте назовем Киевский вокзал Одесским. Или даже Кишиневским. Как в песне. Значит, нам туда дорога. Кишиневский вокзал на Запад нас ведет», — написал политик в своем телеграм-канале.

Предложение о переименовании Киевского вокзала также высказали в ЛДПР. По мнению депутата ГД от партии Василия Власова, Киевский вокзал должен называться Брянским. В КПРФ же данную инициативу раскритиковали.

Ранее в администрации Запорожья предложили переименовать Украину в УГИЛ — Украинское государство Ивано-Франковска и Львова. Как сообщал сайт kp.ru, с таким предложением выступил член совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов. По его мнению, именно представители Западной Украины сейчас составляют основу киевского националистического режима.