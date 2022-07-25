Мосбиржа приостанавливает торги японской йеной с 8 августа 2022

Мосбиржа приостанавливает торги японской йеной с 8 августа Фото: ru.wikipedia.org

Московская биржа приостанавливаются с 8 августа торги японской йеной. Решение связано с потенциальными рисками и затруднениями при проведении расчетов.

«8 августа 2022 на валютном рынке Московской биржи приостанавливаются торги японской иеной», – сказано на сайте Мосбиржи.

Уточняется, что Оораничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам «японская иена – российский рубль» и «доллар США – японская иена» в биржевом и внебиржевом режимах

Кроме того, с 8 августа японская йена не будет приниматься в качестве обеспечения по операциям на рынках Московской биржи. Исполнение обязательств по ранее заключенным сделкам, а также по сделкам, заключающимся до 5 августа 2022 года, будет осуществляться в обычном режиме, говорится в сообщении. Биржа пообещала предпринять все необходимые действия для возобновления торгов японской валютой.