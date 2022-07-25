Global Times: демографы предрекли Китаю убыль населения в ближайшие пять лет

В Китае прогнозируют убыль населения Фото: Shutterstock

В ближайшие пять лет в Китае начнется убыль населения. Об этом сообщает Global Times со ссылкой на опрошенных демографов.

"Темпы роста населения в значительной степени замедлились, в течение текущего пятилетнего периода (2021-2025 годы) рост может стать отрицательным", - заявил глава отдела по делам демографии и семьи Комитета по делам здравоохранения КНР Ян Вэньчжуана.

Специалисты прогнозируют, что коэффициент рождаемости будет уменьшаться в КНР более столетия, и преломить такую тенденцию не удастся, даже если снять запрет на рождение третьего ребенка в семье.

В качестве причины приводится снижение показателей фертильности в стране и рост числа китайцев, которые вообще не желают заводить детей.

Как ранее писал сайт kp.ru, численность населения России выросла, и даже стало больше долгожителей. В то же время смертность в стране по-прежнему превышает рождаемость, и даже мигранты не помогают восполнить дефицит рабочих рук.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры для повышения рождаемости и поддержки семей с детьми. Глава государства дал указание кабмину предусмотреть, в частности, меры в сферах здравоохранения, образования, обеспечения жильем и повышения уровня доходов семей с детьми.