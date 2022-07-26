Фейк обнаружили на взлете

Первыми о провокации заговорили в телеграм-канале «Кремлевская прачка» — именно там рассказали о том, что Центр инфо-психологических операций (ЦИПсО) ВСУ совместно с иностранными офисами СМИ-иноагентов собираются распространять фейки.

Тем не менее, для крупных телеграм-каналов с аудиторией более 100 тысяч человек предложения о публикации некой информации в определенное время начали поступать немного раньше. По данным канала «Силовики», заказчики таких фейков сначала просили опубликовать их бесплатно. Якобы, это всего лишь инсайдерская информация о некоторых топ-менеджерах финансовой отрасли. Однако, получив отказ, начали предлагать двойную и даже тройную цену от обычного размещения на канале — лишь бы фейк был опубликован.

Напомним, украинские ЦИПсО распространяют фейки с начала специальной военной операции на территории Украины. Сфальсифицированные новости набирают большую популярность, поскольку их крайне охотно распространяют небольшие СМИ невзирая на их достоверность.

Так, например, еще в конце марта публиковалось множество сообщений о том, что для участия в спецоперации российские военкоматы якобы набирают добровольцев возрастом до 60 лет — это следует из фиктивной аудиозаписи от лица военнослужащего, которая якобы была получена от руководителя Липецкого областного военного комиссариата. Фейк пришлось опровергать Администрации Липецкой области.

На сей раз о готовящейся провокации известно заранее. К сожалению, о предстоящем фейке не так много подробностей — неизвестно ни то, когда он будет опубликован, ни то, на кого конкретно он нацелен. Тем не менее, уже одного факта того, что он будет, достаточно для того, чтобы принять какие-либо предупредительные меры.