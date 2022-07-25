МВД объявило политика Леонида Гозмана* в федеральный розыск

Политика Леонида Гозмана объявили в федеральный розыск. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Политика Леонида Гозмана объявили в федеральный розыск. Карточка с его данными уже появилась в базе МВД России.

Отмечается, что розыск политика, являющегося соратником экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса, ведется в рамках расследования уголовного дела, но по какой статье оно возбуждено, в материалах не указано.

При этом адвокат Гозмана Михаил Бирюков рассказал «Интерфаксу», что 25 июля политик был задержан силовиками в Москве.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Гозман является подозреваемым по делу о двойном гражданстве. Согласно данным защиты политика, дело против него было заведено после того, что Гозман пропустил срок подачи уведомления о втором гражданстве. Гозману может грозить штраф в размере до 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до четырехсот часов.

*Признан в России СМИ-иноагентом