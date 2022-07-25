В Минздраве порекомендовали повторно привиться от COVID-19 вторым компонентом "Спутника V"

Повторную вакцинацию от коронавируса вакциной "Спутник V" лучше проводить компонентом вакцины, отличным от предыдущего раза, заявил в интервью “Интерфаксу” главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.

"Поскольку новые мутации могут привести к снижению эффективности антител, для некоторых пациентов из группы риска это может привести к более тяжелому течению болезни, которое будет труднее купировать с использованием моноклональных антител... В случае истечения более полугода с момента прошлой вакцинации, повторной вакцинации или перенесенного коронавируса, вызванного прошлыми вариантами, крайне желательно повторить бустерную иммунизацию первым или вторым компонентом "Спутник V" - предпочтительно, отличным от использованного в последний раз", - отметил Чуланов.

Ранее сообщалось, что в России выявлено пятеро заболевших COVID-19, который вызвал новый штамм "омикрона" под названием "кентавр". В классификации Всемирной организации здравоохранения этот штамм значится как ВА.2.75. Все заболевшие - из Москвы, и коронавирусная инфекция протекает у них в легкой форме.

При этом Геннадий Онищенко заявил, что “Кентавров” не существует”. Это вульгаризм, придуманный журналистами, считает академик РАН, экс-главный государственный санитарный врач России.