Греция потребует исключить ее из плана Еврокомиссии по сокращению потребления газа

Греция намерена требовать исключения страны из плана ЕК по сокращению потребления газа Фото: REUTERS

Греция будет добиваться исключения страны из плана Еврокомиссии по сокращению потребления газа на 15%. Об этом заявил журналистам официальный представитель греческого правительства Яннис Иконому в понедельник, 25 июля 2022 года.

"Мы считаем предложение Еврокомиссии в нынешнем виде неприемлемым для нашей страны, - подчеркнул Иконому. - Греция будет добиваться исключения из него".

По его словам, Афины не смогут выполнить данный проект, так как для Греции он будет означать сокращение потребления на 24% по сравнению с предыдущим годом.

Иконому также предложил альтернативу. По его словам, расчет следует производить не из потребления за последние 15 лет, а по итогам 2021 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, Еврокомиссия предложила странам - членам Европейского союза сократить потребление газа на 15% с августа 2022-го по апрель 2023 года. Такое заявление в среду, 20 июля, сделала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, представляя план действий по газу.

По ее словам, ЕК считает вероятным сценарием полное отключение российского газа, поэтому призывает начать подготовку к такому сценарию. На данный момент поток голубого топлива из России в Европейский союз составляет не более одной трети от показателей июля 2021 года, а газохранилища Евросоюза заполнены на 62%, уточнила фон дер Ляйен.