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В мире25 июля 2022 11:41

Греция потребует исключить ее из плана Еврокомиссии по сокращению потребления газа

Официальный представитель греческого правительства заявил, что Афины не смогут выполнить данный проект
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Греция намерена требовать исключения страны из плана ЕК по сокращению потребления газа

Греция намерена требовать исключения страны из плана ЕК по сокращению потребления газа

Фото: REUTERS

Греция будет добиваться исключения страны из плана Еврокомиссии по сокращению потребления газа на 15%. Об этом заявил журналистам официальный представитель греческого правительства Яннис Иконому в понедельник, 25 июля 2022 года.

"Мы считаем предложение Еврокомиссии в нынешнем виде неприемлемым для нашей страны, - подчеркнул Иконому. - Греция будет добиваться исключения из него".

По его словам, Афины не смогут выполнить данный проект, так как для Греции он будет означать сокращение потребления на 24% по сравнению с предыдущим годом.

Иконому также предложил альтернативу. По его словам, расчет следует производить не из потребления за последние 15 лет, а по итогам 2021 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, Еврокомиссия предложила странам - членам Европейского союза сократить потребление газа на 15% с августа 2022-го по апрель 2023 года. Такое заявление в среду, 20 июля, сделала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, представляя план действий по газу.

По ее словам, ЕК считает вероятным сценарием полное отключение российского газа, поэтому призывает начать подготовку к такому сценарию. На данный момент поток голубого топлива из России в Европейский союз составляет не более одной трети от показателей июля 2021 года, а газохранилища Евросоюза заполнены на 62%, уточнила фон дер Ляйен.