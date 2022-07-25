Вдова бывшего премьера Японии Абэ попала в аварию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Автомобиль, в котором передвигалась Акиэ Абэ, вдова бывшего премьера Японии Синдзо Абэ, попал в аварию в Токио, сообщило издание Asahi.

Как уточняет газета, ДТП произошло примерно в 8.45 по местному времени (2.45 по Москве). В машину, где была Акиэ Абэ и несколько охранников, врезался другой автомобиль охраны. Столкновение,по предварительной версии, произошло вследствие того, что водитель второго транспортного средства отвлекся и не заметил, как первый автомобиль уменьшил скорость, чтобы перестроиться в другой ряд.

Ранее сообщалось, что в возрасте 67 лет умер бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. В пятницу, 8 июля 2022 года, на Абэ было совершено покушение. В политика несколько раз выстрелили, когда он выступал в городе Нара. Преступник был задержан. Им оказался бывший военнослужащий морских Сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами. Задержанный объяснил, что был недоволен политикой Абэ и планировал его убить.

При этом российский сенатор Пушков указал на странности в обстоятельствах убийства Синдзо Абэ. Политика удивило бездействие охраны бывшего премьера Японии.