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Политика25 июля 2022 12:06

Лавров передал главе Конго послание Путина

Встреча главы МИД РФ и Дени Сассу-Нгессо проходит в резиденции президента республики в городе Ойо
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Глава МИД России Сергей Лавров передал президенту Республики Конго Дени Сассу-Нгессо послание от российского лидера Владимира Путина.

Встреча Лаврова и Сассу-Нгессо сегодня, 25 июля, проходит в резиденции главы республики в городе Ойо.

Следует отметить, что это первый в истории визит руководителя внешнеполитического ведомства РФ в Республику Конго.Запланировано, что Лавров сегодня также проведет переговоры с главой МИД республики Жан-Клодом Гакосо.

Ранее сообщалось, что африканцы в Демократической Республике Конго вышли на митинг с портретами Путина. Жители континента видят в России надежду на выход из кризиса. Отмечалось, что Россия для них - последняя надежда. Ни международные организации, ни бывшая метрополия (ДРК некогда была колонией Бельгии) не помогают. А иные игроки и вовсе предпочитают вместо наведения порядка наживаться на коррупционных схемах в мутной воде реки Конго.