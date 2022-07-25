Минобороны России предупредило о готовящемся Киевом взрыве емкостей с гексаном в Славянске

Минобороны предупредило о готовящемся Киевом взрыве гексана в Славянске. Фото: Минобороны России.

Украинские военные готовят провокацию с использованием сильнодействующих отравляющих веществ в Славянске. Об этом в понедельник 25 июля заявил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

В срочном заявлении штаба Минобороны предупреждает жителей Славянска, что Киев в ближайшие дни готовит взрыв емкостей с гексаном на масложировом комбинате. Сообщается, что взорвать емкости собираются сотрудники СБУ.

В емкостях находится в общей сложности 120 тонн гексана, обладающего нейротоксическим и канцерогенным действием. В случае взрыва ядовитое облако накроет все жилые районы Славянска и находящихся поблизости населенных пунктов.

Гексан раздражает кожу, поражает легкие, вызывает сонливость и головокружение, раздражает глаза, угнетает нервную систему. У вдохнувших гексан немеют ноги, а при длительном нахождении в его парах появляются серьезные заболевания нервной системы. Кроме того, гексан может самовоспламеняться при температуре 23-38 градусов тепла.

Минобороны рекомендует жителям Славянска и рядом расположенных населенных пунктов принять меры защиты.

«Наиболее эффективными экстренными мерами для защиты от паров гексана являются укрытие в помещениях, плотное закрытие окон и дверей. В случае отравления – обеспечение пострадавшим притока свежего воздуха, защита органов дыхания и кожи», - сказано в сообщении.

Ранее ВС России уничтожили два катера с украинскими диверсантами в Днепровском лимане.

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