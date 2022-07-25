Брат замминистра инфраструктуры Украины рассказал, что подорвался на украинской мине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Брат заместителя министра инфраструктуры Украины Мустафы Найема - Маси Найем рассказал украинскому изданию “Страна”, что подорвался, вероятно, на украинской мине.

Маси Найем является украинским адвокатом, после начала спецоперации России вступил в ряды ВСУ. В начале июня получил тяжелое ранение. По его словам, он с другими военными наехали на мину.

"Точно не российская (мина - прим. ред.), потому что на тот момент россияне туда не заходили. Наша ли, кто поставил, для чего, почему не предупредили? Это все расследуется и со временем станет ясно", - цитирует найема “Страна”.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 июля 2022 года можно прочитать здесь.