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Политика25 июля 2022 12:34

Брат замминистра инфраструктуры Украины рассказал, что подорвался на украинской мине

Он отметил, что это точно была не российская мина
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Брат замминистра инфраструктуры Украины рассказал, что подорвался на украинской мине

Брат замминистра инфраструктуры Украины рассказал, что подорвался на украинской мине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Брат заместителя министра инфраструктуры Украины Мустафы Найема - Маси Найем рассказал украинскому изданию “Страна”, что подорвался, вероятно, на украинской мине.

Маси Найем является украинским адвокатом, после начала спецоперации России вступил в ряды ВСУ. В начале июня получил тяжелое ранение. По его словам, он с другими военными наехали на мину.

"Точно не российская (мина - прим. ред.), потому что на тот момент россияне туда не заходили. Наша ли, кто поставил, для чего, почему не предупредили? Это все расследуется и со временем станет ясно", - цитирует найема “Страна”.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 июля 2022 года можно прочитать здесь.