Мишустин распределил между вице-премьерами кураторство высокотехнологичных направлений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель правительство России Михаил Мишустин распределил кураторство высокотехнологичных направлений между своими заместителями. Премьер-министр пообещал лично следить за результатами работы вице-премьеров.

«Предстоит серьезная и слаженная работа. От того, насколько эффективно вы справитесь с поставленными задачами, зависит то, как будет складываться ситуация в вверенных вам отраслях», – сказал он заседании правительства.

Кроме того, Мишустин добавил, что его заместители должны координировать деятельность министерств и ведомств по своим профильным вопросам.

Согласно назначениям, первый вице-премьер Андрей Белоусов будет курировать развитие технологий высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных систем управления и транспортной техники нового поколения. Вице-премьер Виктория Абрамченко станет курировать разработки, необходимыми для мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения ее загрязнения, а также востребованными сельским хозяйством и агропромышленным комплексом для предупреждения природных чрезвычайных ситуаций.

Зампред правительства Татьяна Голикова займется реализацией направления по ускоренному развитию генетических технологий и вопросами поддержки разработок в области химической и биологической безопасности и биоинженерии. За Денисом Мантуровым закреплены технологии создания ракетно-космической техники нового поколения, мобильные сети пятого поколения, электронно-компонентная база, квантовые сенсоры и технологический и атомным надзор.

Вице-премьер Александр Новак будет курировать вопросы технологий атомной и водородной энергетики, декарбонизацию экономики и транспорт на основе природного газа. В сфере ответственности Марата Хуснуллина будут технологии предотвращения и ликвидации загрязнений окружающей среды и осуществление экологического, технологического и строительного надзора. Зампред правительства Дмитрий Чернышенко назначен куратором развития искусственного интеллекта, квантовых вычислений и коммуникационных интернет-решений.