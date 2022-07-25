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Политика25 июля 2022 12:49

Лавров заявил, что Россия не создавала препятствий для вывоза украинского зерна

Глава МИД России объяснил, что зерновые терминалы находятся на большом расстоянии от военных объектов
Мария ПАВЛОВА
Лавров заявил, что Россия не создавала препятствий для вывоза украинского зерна.

Лавров заявил, что Россия не создавала препятствий для вывоза украинского зерна.

Фото: REUTERS

Россия не создавала препятствий для вывоза зерна с территории Украины. Об этом заявил в понедельник 25 июля глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции во время визита в Конго, комментируя ситуацию с ударом России по военным объектам в одесском порту.

«Зерновой терминал Одессы находится на значительном расстоянии от военных объектов, никаких препятствий для вывоза зерна Россия не создавала», - сказал Лавров.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что удар по военной инфраструктуре в порту Одессы не может и не должен оказать влияния на процесс отгрузки зерна в рамках «продуктовой сделки», он не связан с инфраструктурой, задействованной в реализации этих договоренностей.

Напомним, Военно-морской флот РФ нанес удары высокоточными ракетами большой дальности по военному кораблю ВСУ и складу американских ракет Harpoon.

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