Лавров заявил, что Россия не создавала препятствий для вывоза украинского зерна. Фото: REUTERS

Россия не создавала препятствий для вывоза зерна с территории Украины. Об этом заявил в понедельник 25 июля глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции во время визита в Конго, комментируя ситуацию с ударом России по военным объектам в одесском порту.

«Зерновой терминал Одессы находится на значительном расстоянии от военных объектов, никаких препятствий для вывоза зерна Россия не создавала», - сказал Лавров.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что удар по военной инфраструктуре в порту Одессы не может и не должен оказать влияния на процесс отгрузки зерна в рамках «продуктовой сделки», он не связан с инфраструктурой, задействованной в реализации этих договоренностей.

Напомним, Военно-морской флот РФ нанес удары высокоточными ракетами большой дальности по военному кораблю ВСУ и складу американских ракет Harpoon.

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