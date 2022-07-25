Силы ЛНР и России пресекли попытку нацбатальона «Кракен» прорвать оборону на харьковском направлении Фото: ТАСС

Союзные силы Луганской народной республики и России пресекли попытку боевиков украинского националистического батальона «Кракен» прорвать оборону на харьковском направлении. Об этом рассказал командир 206-го стрелкового полка Народной милиции ЛНР с позывным «Апостол».

«Кракен имел коварный замысел прорвать линию обороны на северных окраинах Харькова, но был вскрыт его замысел, и, соответственно, противник был остановлен на ближайших подступах к нашим опорным пунктам, к нашему рубежу обороны», – сообщил он в беседе с РИА Новости.

По словам командира полка, артиллерия союзных сил нанесла боевикам «Кракена» максимальное огневое поражение, вследствие чего нацбатальон был вынужден отказаться от планов продавить линию обороны и выдвинуться к границам России.

Напомним, сайт Kp.ru писал, что будет дальше с освобожденными территориями Харьковской области.