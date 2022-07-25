Лавров заявил, что Запад преподносит любую новость о России искаженно

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Запад преподносит любую новость искаженно - в том виде, чтобы ее можно было использовать против России, заявил сегодня, 25 июля, глава МИД РФ Сергей Лавров.

“Наши западные коллеги уже поднаторели в способности преподносить любую новость искаженно. В таком виде, в каком можно использовать против России. Меня уже ничего не удивляет. Если говорить про эпизод, который произошел в Одессе - нет ничего в обязательствах, которые взяла Россия на себя, что запрещало бы нам продолжать СВО, уничтожая военные цели и инфраструктуру. Представители секретариата ООН подтвердили такое прочтение документов. Что касается целей, по которым нанесены удары - они расположены в "военной" части одесского порта. Целью был катер и склад боеприсаов, куда доставили ракеты Harpoon, доставили, чтобы создавать угрозы для Черноморского флота. Теперь эти "Гарпуны" нам угроз не представляют, и объективные эксперты подтвердили то, что зерновой терминал находится на значительном удалении от этих целей”, - отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Минобороны России сообщило, что в порту Одессы уничтожены корабль ВСУ и склад ракет Harpoon. Также выведено из строя предприятие по ремонту и модернизации военных судов.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 июля 2022 года можно прочитать здесь.