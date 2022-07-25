Во Франции предупредили о дефиците горчицы

На фоне возможного дефицита горчицы французы в июне раскупили весь запас Фото: Shutterstock

Угроза дефицита горчицы возникла во Франции. С соответствующим заявлением выступил глава французской сети супермаркетов E.Leclerc Мишель-Эдуард Леклерк.

По его словам, французы в июне 2022 года раскупили весь запас горчицы, который был рассчитан до конца нынешнего года. Леклерк допустил, что во Франции может возникнуть дефицит горчицы и назвал эту угрозу вполне реальной.

«На фоне возможного дефицита горчицы французы в июне раскупили весь запас горчицы, рассчитанный до декабря в нашей сети», - цитирует Леклерка France Info.

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