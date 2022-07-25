Читатели Die Welt возмутились поставками зенитных установок Gepard Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали власти Германии за поставку Украине первых трех зенитно-ракетных комплекса "Гепард" и боеприпасов к ним.

Многие комментаторы отметили, что такое решение не будет способствовать мирному разрешению конфликта.

"Что мы получаем от Украины и что мы получаем от России? Какие немецкие и национальные интересы преследует этими поставками наше правительство?!" - задалась вопросом Thusnelda.

“Сколько времени пройдет, прежде чем их либо уничтожат, либо выставят на черном рынке?" - спросил Michel S.

"Целых три ЗРК. Безумие. Это научит русских бояться", - сыронизировал Reiner Wein.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 июля 2022 года можно прочитать здесь.