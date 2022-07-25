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В мире25 июля 2022 13:32

Читатели Die Welt возмутились поставками зенитных установок Gepard Украине

Многие комментаторы отметили, что это не будет способствовать мирному разрешению конфликта
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Читатели Die Welt возмутились поставками зенитных установок Gepard Украине

Читатели Die Welt возмутились поставками зенитных установок Gepard Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали власти Германии за поставку Украине первых трех зенитно-ракетных комплекса "Гепард" и боеприпасов к ним.

Многие комментаторы отметили, что такое решение не будет способствовать мирному разрешению конфликта.

"Что мы получаем от Украины и что мы получаем от России? Какие немецкие и национальные интересы преследует этими поставками наше правительство?!" - задалась вопросом Thusnelda.

“Сколько времени пройдет, прежде чем их либо уничтожат, либо выставят на черном рынке?" - спросил Michel S.

"Целых три ЗРК. Безумие. Это научит русских бояться", - сыронизировал Reiner Wein.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 июля 2022 года можно прочитать здесь.