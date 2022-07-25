Роспотребнадзор оценил риски распространения оспы обезьян в России

Глава Роспотребнадзора назвала низкой вероятность распространения оспы обезьян в России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что риски распространения оспы обезьян в РФ на данный момент крайне низки.

«Риски распространения [оспы обезьян] крайне невелики», — цитирует Попову РИА Новости. Она уточнила, что в России на сегодняшний день был выявлен всего один завезенный из-за границы случай оспы обезьян, распространения болезни удалось избежать, никаких предпосылок к появлению большого числа случае нет.

23 июля глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения. Решение было принято на фоне выявления случаев оспы обезьян в 75 странах мира. После этого Роспотребнадзор выступил со специальным заявлением, в котором ведомство сообщило, что никаких необходимости в введении дополнительных противоэпидемических мер в России из-за оспы обезьян сейчас нет.