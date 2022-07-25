В Чувашии бизнес-займы на 620 миллионов рублей получили более 240 предпринимателей и самозанятых

С сегодняшнего дня в рамках национального проекта «МСП и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы» Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике снижает ставки по бизнес-займам.

При наличии залога теперь деньги на развитие бизнеса можно получить по ставке от 4% годовых. Верхний предел ставки по беззалоговым займам - 12%.

«Повышение доступности заемного финансирования позитивно скажется на инвестиционной активности регионального бизнеса. Также мы ожидаем решения на федеральном уровне вопроса об увеличении максимального размера микрозайма для бизнеса с 5 до 7 миллионов рублей. Это позволит региональным компаниям реализовывать более масштабные проекты», - пояснил вице-премьер Правительства Чувашии, министр экономического развития и имущественных отношений региона Дмитрий Краснов.

Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса входит в структуру центра «Мой бизнес» и реализует программы по выдаче льготных государственных займов по 14 направлениям. Сред них «Развитие туризма, экологии и спорта», «Поддержка производства», «Молодежное предпринимательство», «Серебряный возраст», «Женское предпринимательство».

Максимально комфортные условия действуют для резидентов моногородов Новочебоксарска, Алатыря, Мариинского Посада, Канаша, Шумерли, а также для самозанятых и социальных предпринимателей.

В текущем году бизнес-займы уже получили свыше 240 предпринимателей и самозанятых. Сумма таких кредитов достигла 620 миллионов рублей. Еще 35 заявок на сумму порядка 100 миллионов рублей находятся в стадии рассмотрения.