American Thinker: Запад попал в стратегическую "ловушку Путина" на Украине Фото: Алексей БУЛАТОВ

Страны Запада попали в "стратегическую ловушку" России на Украине, согласившись вступить в финансовое и энергетическое противостояние с РФ, считает старший научный сотрудник Лондонского центра политических исследований Александр Марковский.

"Логика России носит стратегический характер. Санкции привели к росту цен на энергоносители и другое сырье, и теперь у государства огромный профицит бюджета. Конфликт для нее является гигантской воронкой для Запада, куда утекают его военные и экономические ресурсы", - написал ученый в публикации для American Thinker.

Согласно прогнозу Марковского, экономики государств ЕС потерпят крах, если у них с началом отопительного сезона начнутся проблемы с поставками российского газа. Под удар попадут алюминиевая, стекольная, химическая и нефтехимическая виды промышленности. Экономический коллапс, как считает ученый, грозит нарушить консенсус Запада в украинском вопросе.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 июля 2022 года можно прочитать здесь.