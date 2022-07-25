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Политика25 июля 2022 14:12

Зюганов заявил, что депутаты от КПРФ восемь лет не были в отпуске

Лидер коммунистов призвал депутатов "пахать в две-три смены"
Александр КИСЛОВ
Геннадий Зюганов

Геннадий Зюганов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов признался, что он и его коллеги по партии за последние восемь лет ни разу не были в полноценном отпуске.

По его словам, это связано с ежегодно проходящим в сентябре единым днем голосования. Политик сообщил, что для того, чтобы иметь шансы победить в предвыборной гонке, необходимо начинать подготовку к кампании еще в конце весны — начале лета.

«Восемь лет подряд выборы в сентябре. С тех пор ни я, ни [зампред ЦК КПРФ Иван] Мельников, ни наша команда в длинный отпуск ни разу не уходила и не можем уходить», — пояснил Зюганов в эфире телеканала «Россия 24».

В связи с этим он не считает, что КПРФ хоть как-то коснется предложение о сокращении депутатских отпусков, которое озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По мнению Володина, в нынешних условиях было бы правильно рассмотреть вопрос сокращения длительности отпусков депутатам Госдумы и чиновникам. Как ранее сообщал сайт kp.ru, для реализации данного предложения, по словам Володина, необходимо будет подготовить поправки в действующее российское законодательство, в том числе в закон о статусе депутата.