Украина подписала договоры на 7,1 миллиона долларов на покупку дронов для армии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина подписала договоры на покупку дронов, в частности, беспилотников-разведчиков, мультикоптеров и систем для ударных дронов-камикадзе для ВСУ на 7,1 миллионов долларов, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Подписали первые договоры на 260,5 миллионов гривен (7,1 миллионов долларов – прим. ред.) на закупку беспилотников для армии дронов. Это 78 мультикоптеров Matrice, оснащенных технологией искусственного интеллекта. Также это две наземные системы для 20 ударных дронов-камикадзе Warmate, которые были куплены благодаря инициативе Monobank", - уточнил Федоров в своем Телеграм-канале.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 июля 2022 года можно прочитать здесь.