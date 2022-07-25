Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 июля 2022 14:17

ИКЕА вернула функцию онлайн-покупок на своем сайте

В ожидании можно провести более часа, а неактивных пользователей выбрасывает обратно в очередь
Мария ПАВЛОВА
ИКЕА вернула онлайн-распродажи, но покупать надо не задумываясь.

ИКЕА вернула онлайн-распродажи, но покупать надо не задумываясь.

Фото: Иван МАКЕЕВ

На сайте компании IKEA возобновилась возможность сделать онлайн-покупку. Правда, в ожидании можно провести более часа, а пользователей, которые не проявляют активности, не просматривают товары и не совершают покупки в течение десяти минут, автоматически выбрасывает обратно в очередь, и ожидание начинается сначала.

«Время ожидания зависит от количества пользователей на сайте и может занять как несколько минут, так и более часа. Не обновляйте страницу, чтобы сохранить свое место в очереди», - такое предупреждение размещено на сайте.

На сайте остаются недоступными личный кабинет и список покупок, товары нужно добавлять сразу в корзину.

Напомним, в марте 2022 года IKEA объявила об уходе с российского рынка и анонсировала закрытие магазинов до 31 мая.

27 июня компания начала закрытые распродажи. Участие в них могли принять только сотрудники российского подразделения компании.

После закрытой распродажи «для своих» уходящая IKEA обещала начать онлайн-распродажу для всех желающих, но что-то пошло не так.