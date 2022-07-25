ИКЕА вернула функцию онлайн-покупок на своем сайте

ИКЕА вернула онлайн-распродажи, но покупать надо не задумываясь. Фото: Иван МАКЕЕВ

На сайте компании IKEA возобновилась возможность сделать онлайн-покупку. Правда, в ожидании можно провести более часа, а пользователей, которые не проявляют активности, не просматривают товары и не совершают покупки в течение десяти минут, автоматически выбрасывает обратно в очередь, и ожидание начинается сначала.

«Время ожидания зависит от количества пользователей на сайте и может занять как несколько минут, так и более часа. Не обновляйте страницу, чтобы сохранить свое место в очереди», - такое предупреждение размещено на сайте.

На сайте остаются недоступными личный кабинет и список покупок, товары нужно добавлять сразу в корзину.

Напомним, в марте 2022 года IKEA объявила об уходе с российского рынка и анонсировала закрытие магазинов до 31 мая.

27 июня компания начала закрытые распродажи. Участие в них могли принять только сотрудники российского подразделения компании.

После закрытой распродажи «для своих» уходящая IKEA обещала начать онлайн-распродажу для всех желающих, но что-то пошло не так.