Европейский инвестиционный банк одобрил кредит на сумму 1,59 млрд евро для Украины Фото: REUTERS

Европейский инвестиционный банк одобрил 1,59 миллиарда евро для Украины, сумма в 1 миллиард будет выделена немедленно, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Европейский инвестиционный банк при поддержке бюджета Евросоюза... одобрил 1,59 миллиарда евро для Украины, 1 миллиард евро будет выделен немедленно", - уточнила она в соцсетях.

Как считает фон дер Ляйен, эти деньги помогут в восстановлении инфраструктуры страны.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 июля 2022 года можно прочитать здесь.