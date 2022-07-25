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Политика25 июля 2022 14:24

Европейский инвестиционный банк одобрил кредит на сумму 1,59 млрд евро для Украины

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Европейский инвестиционный банк одобрил кредит на сумму 1,59 млрд евро для Украины

Европейский инвестиционный банк одобрил кредит на сумму 1,59 млрд евро для Украины

Фото: REUTERS

Европейский инвестиционный банк одобрил 1,59 миллиарда евро для Украины, сумма в 1 миллиард будет выделена немедленно, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Европейский инвестиционный банк при поддержке бюджета Евросоюза... одобрил 1,59 миллиарда евро для Украины, 1 миллиард евро будет выделен немедленно", - уточнила она в соцсетях.

Как считает фон дер Ляйен, эти деньги помогут в восстановлении инфраструктуры страны.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 июля 2022 года можно прочитать здесь.