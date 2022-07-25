До конца 2022 года в Чувашии планируют разработать 22 инвестиционных профиля муниципалитетов

Как стало известно, разработка инвестиционных профилей муниципалитетов идет по этапам. На сегодня в каждом из муниципальных образований уже есть утвержденные рабочие группы, возглавляемые главами администраций. В качестве пилотных площадок для реализации проекта выбраны Моргаушский, Вурнарский и Цивильский районы Чувашии, а также город Новочебоксарск.

Это одна из ключевых задач в комплексной программе социально-экономического развития региона на ближайшие годы. В ходе чего также планируется проведение акселерации для обучения муниципальных служащих сопровождению, мониторингу и поиску проектов. Основная задача — разработка 22 инвестиционных профилей до конца этого года.

Как отмечает заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов, в результате будут созданы благоприятные условия как для инвесторов, так и для населения. «Инвестиционный профиль» муниципалитетов — своего рода портрет района и его дорожная карта, которая даст направление, в какие сферы стоит вкладывать средства.