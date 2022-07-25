Посол Молдавии заявил, что новый поток беженцев с Украины станет ударом для экономики

Посол Молдавии в Румынии заявил, что новая волна беженцев с Украины нанесет удар молдавской экономике. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Очередной поток беженцев с Украины станет ударом для молдавской экономики. Об этом в понедельник 25 июля заявил посол Молдавии в Румынии Виктор Кирилэ.

Посол отметил, что Молдавия получила от Евросоюза лишь небольшую часть денег, которые были обещаны для преодоления миграционного кризиса. По словам Кирилэ, республика получила лишь 100 млн евро, в то время как предполагалось, что она получит помощь в 650 млн.

«Чтобы справиться с нынешним потоком беженцев и его последствиями, нам нужно несколько сотен миллионов долларов. В настоящее время мы получили около 100 миллионов», - сказал посол в интервью румынскому телеканалу Dighi 24.

Виктор Кирилэ отметил, что если боевые действия распространятся на территорию граничащей с Молдавией Одесской области, поток беженцев ощутимо увеличится.

«У нас может быть новый поток беженцев, что будет сильным ударом по нашей экономике и по нашим и без того довольно ограниченным ресурсам», - выразил обеспокоенность посол.

Ранее посол Украины Мельник обвинил Германию в отсутствии гостеприимства к украинским беженцам и призвал немецких властей задуматься, почему беженцы не хотят оставаться в Германии.

Тем временем украинские беженцы в Норвегии подумывают о проституции ради выживания.