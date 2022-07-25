Олег Дерипаска вдохновил иркутских студентов создать промышленного робота для электростанций

Любой творческий человек, будь то художник, писатель, ученый, инженер, или дизайнер, знает, что самое сложное – разбудить воображение и придумать идею. Если не гениальную, то жизнеспособную, если не прорывную, то эффективную и полезную. Остальное, как говорится - дело техники, знаний, мастерства.

Муки творчества и поиск вдохновения не чужды никому. Пару лет назад эти чувства в полной мере испытали третьекурсники Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) Михаил и Сергей (они попросили не афишировать их фамилии). Зимняя сессия. Билеты выучены, оставалось творческое задание. Поиск креативных решений шел тяжело….

Друзья прибегли к помощи интернета, несколько часов смотрели образовательные видеоролики. И наткнулись на лекцию основателя компании En+ Group Олега Дерипаски в Гонконгском университете науки и технологий. Бизнесмен рассказывал о том, как увидеть цель и превратить возможности в историю успеха. Его слова о перспективах «зеленой» энергетики зацепили ребят. Вот то, что надо! Идея будущего проекта родилась почти мгновенно.

Михаил и Сергей показали видео однокурсникам и сформировали команду из шести человек. Работали, искали, рассчитывали. Их старания превратились в 3D-модель промышленного робота для диагностики водоводов гидроэлектростанций Ангаро-Енисейского каскада. Проект был защищен на «отлично».

Комиссия ИРНТИУ оценила идеи ребят и рекомендовала Михаилу и Сергею подать заявки на новую стипендиальную программу от En+ Group. Правда, преподаватели предупредили, что конкурс и требования высокие. Студенты решили: даже если не получат стипендию – все равно доведут до конца свой проект. И снова вспомнили видеолекцию Олега Дерипаски, которая стала для них отправной точкой в большой мир науки. «Я всегда старался победить сам себя. Если мне не хватало знаний или понимания по какому-то предмету, я начинал изучать его до тех пор, пока не был уверен, что знаю все в подробностях. Это особенно важное качество для тех, кто вдохновляет людей, ведет их за собой», - сказал тогда Олег Дерипаска.

И, собрав документы, приложив научные публикации, отправили заявку.

А через несколько недель получили известие о том, что оба вошли в число стипендиатов.

В начале нового учебного года в стенах родного вуза Михаил и Сергей принимали поздравления и подарки, прикидывая, на какое оборудование для проекта потратить первую дополнительную стипендию…

Команда студентов создала на основе графической модели рабочий прототип робота. Он успешно прошел испытания на Братской ГЭС: легко передвигаясь не только по полу, но и по наклонным стенам и потолку водовода благодаря продуманной системе электромагнитов. Его маневренность и видеокамера с подсветкой позволяют получить полную информацию о состоянии водопроводящих трактов.

По итогам испытаний проект решено развивать и масштабировать. И на днях команда студентов получила от En+ Group финансовую поддержку - 11 млн рублей на развитие проекта.