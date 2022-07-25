У Байдена почти полностью исчезли симптомы COVID-19

У Джо Байдена почти исчезли симптомы коронавируса. Фото: REUTERS

У президента США Джо Байдена практически полностью исчезли симптомы коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник 25 июля сообщила пресс-служба Белого дома.

«У президента сохраняется небольшой насморк и легкая охриплость голоса», - говорится в опубликованном на сайте Белого дома сообщении лечащего врача Байдена Кевина О`Коннора.

Медик отметил, что пульс, дыхание и кровяное давление Джо Байдена находятся в пределах нормы. Американский президент продолжает принимать лекарство «Паксловид».

Напомним, 21 июля в Белом доме сообщили, что результат очередного теста США Джо Байдена на коронавирус оказался положительным. Симптомы проявления болезни у американского лидера умеренные, он продолжает работу в удаленном режиме, отметили в пресс-службе Байдена.

Российский врач и телеведущий Мясников заявил, что коронавирус у Байдена не будет протекать в тяжелой форме, отметив, что лекарство «Паксловид», которое принимает Байден, не свидетельствует о том, что здоровью президента США что-то угрожает.